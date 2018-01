Centros comerciales como vitrina de arte

Parece que los centros comerciales han desplazado a las bibliotecas como espacio de exposición y uno ve la gestión de los artistas por mostrar y vender sus obras, ante la indiferencia del gobierno, quienes no han podido promocionar y dinamizar sus propios espacios de exhibición. El año que termina, desapareció del mapa el Museo de Arte Contemporaneo y cultura municipal parece vivir pensando solo en las fiestas. Asi que a los artistas les toca andar con su obra y la totumita en espacios que generosamente les abren sus puertas.

Por ejemplo, en diciembre, el Unico, tuvo una excelente expocision colectiva en homenaje de los compositores Huilenses. Santa Lucia cerró el año con una expo de Hermann Ayerbe y esta semana Unicentro abrió las puertas a una exposición binacional, de una artista peruano y otro colombiano. Claro, los centros comerciales ponen el espacio y todo lo otro corre de mano de los artistas, quién en últimas hace la inversión.

Mientras tanto en Bogota existe un proyecto llamado Vitrina de Arte, que promueve el acercamiento de un amplio público al arte colombiano a través un mobiliario de exhibición ubicado en los centros comerciales Portal 80, Plaza Imperial, Andino, El Retiro, Hayuelos, Salitre Plaza y Titán Plaza. Además, cumple una función pedagógica y de formación de públicos, y constituye un valor agregado a la oferta cultural de los centros comerciales.

Entonces, no crean que son favores que les hacen a los artistas, simplemente la dinámica de la sociedad hace que todos busquemos alianzas, que nos posibiliten el bienestar de la gente. Por eso, es bueno que los centros comerciales, coloquen pasacalles, o algún material informativo. No olvidar sin embargo, que la la difusión y promoción de las expresiones artísticas es función del gobierno a través de políticas a largo plazo que generen no sólo satisfacciones interiores sino una mayor integración social y un mejoramiento del nivel de vida de los huilenses.