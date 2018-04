Centro Democrático expulsó militante que amenazó a ‘Matador’

La Veeduría Nacional del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tomó la decisión de expulsar al abogado Ariel Ortega Martínez, quien amenazó de muerte al caricaturista ‘Matador’, por medio de sus redes sociales el seguidor del uribismo utilizó un lenguaje amenazante contra Julio Cesar Gónzalez.

El comunicado del Centro Democrático, señala “La decisión fue adoptada ante el lenguaje violento e intimidante utilizado por el señor Ortega en contra del caricaturista Julio César González, ‘Matador’, a través de redes sociales, porque sus declaraciones son una falta gravísima que atentan contra la dignidad y la seguridad del comunicador y afectan gravemente el buen nombre del partido”.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada…tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote.

— matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018