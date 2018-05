Central – El plan de la Alcaldía de Neiva para mejorar los parques de la ciudad

Por estos días se viene impulsando un ambicioso plan que tiene como fin devolverles la vida a los diversos parques de la ciudad, un plan en el que se articulan autoridades, administración municipal y habitantes.

Se trata de la estrategia ‘La Razón es mi Parque’, con el que se tienen priorizados varios parques del casco urbano y busca el mejoramiento de 40 espacios verdes así como sus polideportivos y el proceso de empoderamiento de los escenarios por parte de la comunidad.

Este proceso es apalancado por Cristian Dussán, líder de mejoramiento barrial quien dialogó con OPANOTICIAS sobre los detalles de este programa.

¿Cómo se encuentra este programa hoy por hoy?

“Este es un programa que se trabaja de la mano con diferentes secretarías, estamos trabajando de la mano de Secretaría de Deportes, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Infraestructura, la Casa de Participación Ciudadana, La Policía Metropolitana de Neiva y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva; este es un comité que hemos conformado con ellos y se llama ‘La Razón es mi Parque’ y buscamos hacer una acción integral en los parques de Neiva, en especial aquellos que cuentan con polideportivos y en donde se presentan problemas con el consumo de drogas y abandono de andenes”.

¿Cuáles son los parques que han recibido tal condición?

“Hemos priorizado los parques de acuerdo con la inversión que van a recibir, en este caso el alcalde se ha comprometido con 10 parques e invertir en el tema de techos, no obstante vamos a tener muchos más porque buscamos intervenir 40 parques con sus polideportivos”.

Hoy ¿cuántos parques han sido intervenidos?

“De momento hemos intervenido 40 parques, resaltando el trabajo que se ha hecho con la comunidad del barrio La Orquídea, con el que se ha vinculado al presidente de la Junta de Acción Comunal y ciudadanos, aportando mano de obra y haciendo ornato, es un ejemplo muy bonito de trabajo en equipo, además de que la gente se empodere de su parque y lo use, si lo usa, no le dan espacio a la criminalidad”.

Más allá de la estadística, ¿qué objetivo se ha trazado esta estrategia?

“Esta es una estrategia que busca hacer una acción integral con las diferentes secretarías, seguimos trabajando en todos los parques pero hemos priorizados unos escenarios para hacer un trabajo especial.

¿Cuáles son las necesidades más apremiantes de los parques priorizados?

“Has muchas necesidades, pero digamos que desde el punto de vista social y de la seguridad, lo más importante es el tema de la iluminación y el descope de árboles para permitir una mayor iluminación, también está el tema de la limpieza pero aquí hacemos un llamado a la comunidad de que la limpieza no es solo de la administración municipal, también es un tema de cultura ciudadana para tener buenos hábitos de convivencia ciudadana”.

¿Qué trabajos se vienen haciendo con la ciudadanía para el cuidado de estos escenarios?

“Nosotros podemos llevar cemento, cestas o arcos, todas las inversiones deseadas pero si la gente no se apropia de esos escenarios no se hará un uso adecuado. Es importante que la ciudadanía se involucre, hacemos un trabajo de acompañamiento con la Casa de Participación Ciudadana y hago la invitación a que la gente fomente esa cultura ciudadana en los niños, debemos tener espacios bonitos porque así como queremos nuestra casa y nuestra habitación, debemos querer a nuestra ciudad y cuidarla, no podemos vivir en la desidia de algunos y generar un buen ambiente para la ciudad”.

¿Qué invitación le deja a la comunidad?

“Esto no es solo un trabajo del Estado, invitamos a las empresas privadas, públicas y a la academia, a que se sumen a este tipo de actividades y se convierta en un hábito diario, hay que ganarle el espacio al crimen, entre todos lo podemos hacer y mantener”.