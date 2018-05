Central-El árbitro venezolano que repara estufas en Neiva

Autor: Aarón Joel Daza

En el año 2016 los problemas alimentarios, medicinales, sociales, económicos y políticos cada vez parecían no terminar. Daniel Araque, perteneciendo a la F.V.F (Federación Venezolana de Fútbol), estaba en contra del gobierno de Maduro, que según él, ha sido para Venezuela: un cáncer. Iba con su esposa, Zorelis, e incluso con su madre a las marchas, resistiendo las represiones por parte de los policías antidisturbios. En la avenida de Las Américas, en la ciudad de Mérida, donde se llevaban a cabo los enfrentamientos, niños, jóvenes, adultos y viejos salían con banderas, pitos, guitarras y proclamaban: ¡Vas a caer, Maduro! Antes de los enfrentamientos, se formaban de la siguiente manera los manifestantes: Los que lanzaban los molotov a un lado; en la mitad, los que manejaban los escudos elaborados de madera, plástico y metal para proteger a los demás del agua de las tanquetas; y al otro lado, los que lanzaban piedras. E incluso algunos se hacían sobre los techos, listos a echar tarros de vidrio con agua o aceite hirviendo. Duraban horas y horas los enfrentamientos. Si se encontraban, por ejemplo, a las diez de la mañana, la lucha terminaba aproximadamente a las tres de la madrugada. Más tarde Daniel, su esposa y su madre se levantaban nuevamente a luchar. Lo único que pedía la mayoría del pueblo venezolano, era que Maduro entregara el poder, para así mismo, hacer unas elecciones democráticas.

Pasó un año y siguió trabajando como árbitro profesional. A mediados de junio, en un partido de fútbol, un jugador inocentemente lo golpeó con el balón en el cuello. El juego se detuvo, descansó un poco del golpe y dio orden para que siguiera el juego. Cuando se terminó el partido, ya en su casa, se miró en el espejo y sintió algo muy extraño en su mejilla izquierda: era una bola. Creyó que era normal, no sentía dolor alguno. Pasaron los días y la extraña bola de su mejilla, crecía. Y en un partido en el estadio Metropolitano de Mérida, antes de iniciar el juego, se encontró a Vicente Moreno, un amigo suyo, que era médico y amante al fútbol. Mientras charlaban, el médico notó algo inusual en la mejilla de Daniel, le dijo que fuera a su consultorio. Daniel dijo que no era nada raro, que no le dolía. El médico tenía un presentimiento, no obstante, no quería alarmarlo hasta no ver los resultados de los exámenes. A la semana siguiente, Daniel fue al hospital y lo atendieron inmediatamente. El médico le hizo un chequeo y le dijo que se tomara un examen, se lo hizo y poco después, cuando le entregaron los exámenes al médico, miró a Daniel y levemente le dijo: “Esa bola que tienes en la mejilla, es un tumor benigno. Te tenemos que operar o si no te saldrán más así”. La operación fue exitosa, el doctor logró encontrar no sólo ese tumor, sino que detectó otro en la misma mejilla. “Gracias a Dios lo golpeó ese balón, porque si no, el tumor no se hubiera desplazado del cuello hasta la mejilla”, le decía el doctor. Vicente le dijo a Daniel que se tenía que quedar dos meses más en el hospital. La resistencia duró poco; porque al segundo día, Daniel ya se quería ir, quería tocar una vez más la cancha, recorrer los balcones del estadio, escuchar el júbilo de la hinchada y botar su estrés. Sus amigos lo llevaron de vuelta, aquella visita en el estadio le dio motivación, creía que valía la pena seguir las recomendaciones del médico. En la casa todos vivían pendientes de él, sus colegas lo visitaban y le daban ánimo, máquina (así le dicen en Venezuela a Daniel, máquina).

El médico le había dicho que su mejilla izquierda quedaría anormal, pero tal pronóstico no se dio, ya que en dos meses se recuperó de tal manera, que de esa operación sólo quedaron la cicatriz y el recuerdo. Era 2017 y la situación en Venezuela cada vez se complicaba más y más. Nadie quería trabajar, pues el sueldo mínimo no alcanzaba absolutamente para nada; en cambio los pagos por partido que hacía Daniel, no se los pagaban en las fechas requeridas. Pensó que el 2018 sería determinante para él, y así fue, estaba con la decisión de marcharse de su país. Perú y Chile eran sus opciones, sin embargo, consideró que era muy lejos, y además, no tenía conocidos y los gastos estaban fuera de su alcance.

De tanto pensar, no se le había ocurrido contactarse con Omaira Guevara, una amiga suya que conoció cuando ella visitó Mérida en el año 2001. Por intermedio de las redes sociales, en Facebook, le pidió ayuda. Ella aceptó sin pensarlo. Daniel renunció a la F. V. F el 23 de enero de este año y empezó su travesía. Primero tomó un bus para San Cristóbal y luego hacia a San Antonio. Tenía todos los papeles en regla, no obstante, cayó con mala suerte; porque se encontró en el transcurso del camino con unos soldados venezolanos que no lo dejaban cruzar. Él no era el único. Los soldados dejaban pasar si daban objetos de valor. Él pasó unos zapatos Adidas, unos buzos y unos guayos. Decepcionado con los soldados de su “patria”, salió de San Antonio para llegar a la frontera. Su rostro se llenó de emoción al ver un letrero inmenso que decía: “Bienvenidos a Colombia”.

Llegó al terminal de Cúcuta y tomó un bus directo para Bogotá. Fue un viaje arduo que parecía que no tuviera fin y, posteriormente, llegó a la calurosa ciudad de Neiva donde lo esperaba Omaira con las puertas abiertas. Se hospedó un rato con ella hasta que consiguió un apartamento. Se le dificultó conseguir empleo, pero logró conseguir un cupo en el I. N. D. E. R Huila como árbitro. Semanalmente, pita en diferentes canchas de la ciudad. Apenas le alcanza para los gastos y para el dinero que mensualmente con mucho esfuerzo, envía a su familia. En la cuestión arbitral, lo hace sólo los fines de semana; entre semana, trabaja con Juan Carlos (el esposo de Omaira), restaurando estufas. Daniel piensa regresar a Mérida cuando las cosas cambien, por ahora, desea trabajar fuertemente este mes y hacer lo necesario para comprarle los pasajes a su esposa, Zorelis, que en unos cuantos días llegará a Neiva.