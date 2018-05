Central-Cuando los muertos tenían sueldo en la Alcaldía de Algeciras

Alirio Moreno denuncia que durante la administración del alcalde de Algeciras, Milton Hernán Sánchez, se realizaron algunas contrataciones no tan legales, que lo dejaron a él y otros funcionarios de planta, sin trabajo y sin sustento para sus familias.

El 31 de enero de 1996 fue despedido de su cargo como conductor de despacho. Sin razón aparente fue apartado de sus labores, generando una gran crisis en sus finanzas, pero esa no es la peor parte, asegura que en su reemplazo, se contrató a Luis Aguirre, identificado con cédula 12.253.654, una persona que descansa en la paz del señor, sí, así como lo leen, pues este individuo cobro el sueldo que antes era de Alirio, con una cédula que en realidad pertenece a Erminsul Quintero, la cual quedó cancelada por muerte el 31 de diciembre de 2002, así lo comprueba un documento de la Registraduría.

Esto generó un gran escándalo en aquel entonces y las demandas no se hicieron esperar. Alirio llevó el caso hasta las últimas consecuencias, pidiendo a entidades como la Fiscalía y la Procuraduría, investigar esta irregularidad.

A Milton Hernán Sánchez, se le imputaron los cargos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, el caso iba aparentemente bien y parecía que se iba a hacer justicia a favor de Alirio, pero entre las instancias, los papeles y los juzgados, el proceso se traspapeló y como por arte de magia fue archivado, como si a los difuntos les afectara dejar de recibir ese dinerito extra que aunque no se necesite en la ultratumba, es bueno tener.

“Yo no me voy a dejar robar dos veces, esa platica me sirve si quiera para dejársela a mis hijos y hasta a mis nietos”, Alirio afirma que ya son casi cerca de 1.000 millones de pesos los que le debería pagar el municipio de Algeciras en caso de que el fallo salga a su favor, todo por una triquiñuela del alcalde de la época por querer engordar sus arcas personales.

Aunque ya pasaron cerca de 20 años de lo ocurrido, las víctimas de este mandatario no pueden olvidar cómo con cédulas de personas muertas, se cobraban mes a mes sus honorarios, mientras ellos fueron despedidos de manera injusta y empezaron a pasar todo tipo de necesidades.

Mientras tanto, Sánchez rechazó las acusaciones en su momento a través del Noticiero de Canal Uno, diciendo que era totalmente falso y que se trataba de una persecución política en su contra. Pero en este asunto también se pronunció la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dejó en evidencia que las cédulas consultadas sí pertenecían a personas que fallecieron antes de la restructuración administrativa realizada por el alcalde de aquel entonces.

12 años después, Alirio y otras once personas afectadas siguen en la lucha, algunos de ellos murieron sin que sus ojos pudieran ver la imparcialidad de los juzgados, otros, desistieron pues han visto cómo las entidades se sirven en bandeja de plata en beneficio de aquellos que realizan actos de corrupción ante la mirada atónita de la justicia colombiana.

Por su parte, Alirio si dice estar consciente de que quizá muera y este lío no se haya solucionado, pero afirma que no le importa “No es posible tanta maldad, avaricia y robo en las narices de la gente, tenemos que sentar un precedente”, indica que aunque se siente cansado, no bajará la guardia, pues tiene la plena seguridad de que en algún momento todo sucederá de la manera correcta.

Así las cosas, él sigue esperando entre la tramitología a que se resuelva su asunto, mientras que, Milton Hernán Sánchez, cuenta con una inhabilidad para desempeñar cargos públicos según lo ordena la ley 734, artículo 38, numeral 1, con fecha desde el 29 de mayo de 2012 – hasta el 28 de mayo de 2022.