Carencia de cultura ciudadana en Neiva

aceptar los errores es un acto de cultura ciudadana asumo la responsabilidad debida de un comparendo si no he actuado bajo las reglas del juego, como ciudadanos recurrir a la violencia y denigrar a un empleado público por redes sociales no es un acto de personas que tuvieron buenos principios en su hogar. Señores si sienten que sus derechos no son respetados acudan ante los entes encargados las palabras fuertes y los golpes generan más ambientes negativos a la ciudad.