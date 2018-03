Caravana de la Legalidad también llegó al Huila

Efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera, en compañía de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; lograron establecer que el contrabando no solo afecta a los grandes importadores, sino también a los pequeños comerciantes.

Es por ello, que se despliega a lo largo y ancho del país las “Caravanas de la Legalidad”, uno de los compromisos establecidos en las mesas técnicas en las cuales participaron el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera, donde se establece que se debe combatir el contrabando no solo en las ciudades principales, sino también en las ciudades intermedias.

No obstante, en el desarrollo de estas acciones de control aduanero se detecta que la economía criminal se lucra de la actividad ilegal del contrabando y que su epicentro no solamente se establece en la capital colombiana, sino que se ha ido desplazando hacia otras ciudades aledañas como las capitales del departamento del Meta, Caquetá, Cundinamarca, Tolima y Huila; por esta razón, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, despliega un nutrido grupo de efectivos de la División de Gestión Control Operativo POLFA Bogotá, quienes tras el desarrollo de actividades de control realizan una importante aprehensión de mercancías, las cuales no cumplían con las formalidades aduaneras.

Las mercancías están representadas en: 159.504 unidades de confecciones, 138 unidades de celulares, 19.798 unidades de juguetería, 6.477 unidades de calzado, 470 unidades de joyería, 358 unidades de perfumería, 300 unidades de reloj, 1.164 elementos de oficina y 209.985 unidades de otras naturalezas de mercancías, las cuales luego posterior a los procesos administrativos de aprehensión de mercancías, obtienen un valor avaluó de $ 1.371.724.494.