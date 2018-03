CAM hace un llamado para implementar acciones preventivas de la temporada seca

Por tal motivo, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM invita a todos los ciudadanos de los diferentes municipios a tomar medidas preventivas para mitigar la temporada seca que afronta el departamento.

Para el 2018 se han presentado 44 incendios de cobertura vegetal, que han afectado 311 hectáreas, y para el 2017, la cifra fue muy alarmante con 311 incendios afectando 2121 hectáreas de pastos y rastrojos.

El llamado es a mantener activos los planes de gestión del riesgo y protocolos de respuesta, con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de incendios de la cobertura vegetal, especialmente en áreas de reserva forestal, ecosistemas estratégicos y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales.

La CAM también hizo un llamado especial a las entidades gubernamentales a estar prestos y siempre alertas a cualquier aviso de incendio para no dejarlo avanzar y que de esta manera se propague de forma indiscriminada.

También invitaron a la gente a no prender fogatas en espacios naturales, así mismo como no arrojar basura y vidrio que por su cuenta y por las altas temperaturas, pueda desencadenar en incendios, “Reiteramos a la comunidad e instituciones no bajar la guardia y tener en cuenta recomendaciones como evitar hacer fogatas y quemas controladas, no arrojar colillas de cigarrillos, hacer disposición adecuada de residuos sólidos, especialmente de vidrios, plásticos y papeles, con el fin de evitar incendios de la cobertura vegetal, pérdida de la diversidad biológica y mitigar los efectos sobre el cambio climático. Además se debe avisar oportunamente la presencia de humo o fuego en la zona”, informó Calor Andrés González Torres, subdirector de Regulación y Calidad Ambiental.

“Se recomienda al sector agropecuario y forestal, tener en cuenta la reducción en la oferta hídrica, las temperaturas altas, el bajo contenido de humedad en el suelo, el mantenimiento de los sistemas de riego y la cobertura vegetal y el estado de los ríos, además de la implementación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA. A los ganaderos, buscar sistemas alternativos de abastecimiento de agua para los animales y acudir a la sombra de los árboles. Y a las empresas piscícolas, elaborar y actualizar los planes de contingencia relacionados con el uso y ahorro eficiente del recurso hídrico”, algunas de las sugerencias de esta entidad.