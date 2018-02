Bloqueos en la w 6 y la carrera 26 afectaron la movilidad del norte de Neiva

La entidad por su parte menciona a través de comunicado que no hay ningún inconveniente en que se conecten, que tienen todos sus permisos al día, pero al perecer la situación se presenta por desinformación de la comunidad, “La Constructora NIO tiene desde el año 2015 la autorización y permisos para conectar el proyecto a las redes de acueducto y alcantarillado sanitario del sector”.

Por su parte el líder de la junta de acción comunal del barrio Las Granjas, Alfonso López, declara tener miedo de las épocas de lluvia, pues colapsa el alcantarillado y se presentan inundaciones y piensa que al vincular estos trecientos apartamentos que están próximos a entregase, el problema sería mayor.

Pero las Empresas Públicas de Neiva E.S.P ratifican que han evaluado la situación y la conexión no impactaría a las habitantes, por lo que hacen un llamado a la calma, para que se pueda seguir con la obra y no afectar a las cerca de 250 familias que trabajan con NIO y que no han podido avanzar en su labor. Adicionalmente, la entidad envió a la secretaría técnica para dialogar con los ciudadanos y no perjudicar a la movilidad de los neivanos, evitando los cierres viales.

“Las Ceibas E.S.P, se encuentra adelantando los estudios previos para la contratación de las obras complementarias que mitiguen los efectos de las aguas lluvias en el sector”, expresó la oficina de comunicaciones de la empresa.