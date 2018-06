Bienestar Familiar: identificados 5.000 adolescentes trabajando en Colombia

Luego de tres meses de intenso trabajo de la campaña ‘Presente contra el trabajo infantil’, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) logró identificar y atender en todo el país cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de vulnerabilidad por cuenta de este flagelo.

Según la Directora General del ICBF, Karen Abudinen, “que mejor manera de conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que con acciones concretas en favor de nuestra niñez”.

De los cerca de 5.000 casos identificados un total de 3.730 menores de edad (74%) recibió la oferta social del Estado, desde regreso al sistema escolar, acceso a salud, valoración y atención psicológica, apoyo a las familias y terapia de fortalecimiento de vínculos afectivos.

“El trabajo infantil es una fábrica de desigualdad, porque un niño que trabaja no tiene las mismas

oportunidades que aquel que está estudiando y preparándose para la vida. Cada niño que le

arrebatamos al trabajo infantil lo ganamos para consolidar nuevas generaciones realizadas y felices. Por

eso, no me cansaré de insistir en la necesidad de denunciar este flagelo que destruye los sueños de

nuestros niños”, sostuvo la Directora General del ICBF.

Se destaca que, en 776 casos de trabajo infantil, el ICBF ya inició los respectivos procesos administrativos

para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes afectados. En 390 de los

casos, los Defensores de Familia ordenaron acciones que van desde la atención especializada en la

modalidad de externado -jornada escolar complementaria para fortalecer su proyecto de vida-, hasta la

ubicación en hogar sustituto.