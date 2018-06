Bienestar Familiar, duro contra la explotación sexual de menores

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzó la campaña ‘Presente contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes’, la cual busca llamar la atención a la sociedad para erradicar este crimen.

“Los niños no tienen precio y los criminales que los explotan sexualmente deben ser castigados con todo el peso de la ley”, señaló la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen.

De acuerdo con el ente nacional, entre 2016 y 2018, han sido abiertos 688 procesos administrativos para

restablecerle los derechos a las niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en el país, en el caso del Huila se han abierto 19 procesos y Bogotá es la zona del país donde mayor número de casos se presentan con 145.

“Nuestros niños no están para complacer a nadie. Los niños son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable. No podemos permitir que las niñas, niños y adolescentes sean esclavizados”, señaló Abudinen quien añadió que la campaña tiene el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.