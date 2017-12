Banco Agrario llega a 757 oficinas con la apertura de sucursal en Palermo

El Banco Agrario de Colombia puso al servicio una nueva oficina en el Huila a partir de este miércoles 27 de diciembre; se trata de la sucursal en Palermo, con lo cual la Entidad completa su cobertura en todos los municipios de ese departamento.

De esta manera, el Banco llega a 757 oficinas en todo el país, llevando su portafolio de productos y servicios a los productores agropecuarios colombianos. En el caso del Huila, cuenta ahora con 38 oficinas tradicionales, 3 bajo el modelo extendido Banco Agrario Más Cerca, ubicadas en los corregimientos de Belén (La Plata), Vegalarga (Neiva) y San Adolfo, zona de construcción de paz (Acevedo); 117 Corresponsales Bancarios y 58 cajeros automáticos.

La nueva sucursal bancaria en Palermo está ubicada en la carrera 9 # 9-46 y atenderá al público de martes a viernes en los horarios de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en jornada continua.

Con la apertura de esta oficina se benefician cerca de 24.000 palermunos, igualmente productores agropecuarios de los municipios de Teruel, Santa María y Neiva, que se dedican a cultivar café, arroz, maíz, sorgo, cacao; así como ganaderos y piscicultores de la región.

El presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán López, manifestó que “la apertura de esta oficina hace parte de la estrategia de profundización de la cobertura, con la cual venimos liderando la recuperación de la presencia del Estado en el territorio”, y añadió que, en desarrollo de esta iniciativa, la Entidad se propuso abrir 35 oficinas tradicionales y 96 oficinas extendidas bajo el modelo Banco Agrario más Cerca, estas últimas en asocio con las redes de corresponsalía.