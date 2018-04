Banco Agrario inaugura oficina en Palermo, Huila

El presidente del Banco Agrario de Colombia, Luis Enrique Dussán López, lideró el pasado sábado 7 de abril, los actos inaugurales de la oficina de la Entidad en el municipio de Palermo, Huila.

Al evento, asistieron el vicepresidente de Banca Agropecuaria, César Cortés Otero; el gerente de la Regional Sur, José Ovidio Chávarro; el alcalde de la localidad, Víctor Ernesto Polanía, representantes de gremios económicos de la región y clientes de la Entidad.

Esta sucursal, que abrió sus puertas el 27 de diciembre del año pasado, ha logrado posicionarse en los sectores cafetero, ganadero y arrocero, donde se benefician cerca de 24.000 palermunos, así como algunos productores agropecuarios de los municipios de Teruel y Santa María.

“Con la oficina en Palermo logramos llegar al 100% de los municipios del Huila, en los cuales venimos trabajando para satisfacer las necesidades financieras de los productores agropecuarios de la región, a quienes les brindamos acompañamiento y asesoría permanente”, indicó el presidente de la Entidad, Luis Enrique Dussán López.

Actualmente, el Banco cuenta con 764 oficinas tradicionales y 95 sucursales extendidas bajo el modelo BAC más Cerca en todo el país. En el Huila, cuenta con 38 oficinas tradicionales, 3 oficinas extendidas bajo el modelo Banco Agrario Más Cerca, ubicadas en los corregimientos de Belén (La Plata), Vegalarga (Neiva) y San Adolfo (Acevedo), este último reconocido como una zona de Construcción de Paz; 132 Corresponsales Bancarios y 62 cajeros automáticos.

La sucursal del Banco Agrario en Palermo está ubicada en la carrera 9 # 9-46 y atiende al público de martes a viernes, en los horarios de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en jornada continua.

Cifras en el Huila

En 2017 El Banco Agrario desembolsó en el Huila $387.309 millones, representados en 106.300 obligaciones, de los cuales $314.243 millones correspondieron al sector agropecuario, representados en 52.124 obligaciones y $167.762 millones a pequeños productores, a través de 43.720 obligaciones.

Estos créditos se destinaron principalmente a: café ($111.564 millones), arroz ($68.795 millones), ganadería ($20.043 millones), frutales ($21.151 millones) y acuicultura ($7.861 millones).

Al cierre de 2017, la cartera del departamento del Huila alcanzó los $712.106 millones, representados en 125.453 obligaciones, de los cuales $587.932 millones corresponden al sector agropecuario, a través de 104.518 obligaciones, y de esa cifra, $448.353 millones se destinaron a Pequeños Productores, en 97.717 obligaciones.