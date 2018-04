Bajo precio de la leche afecta al sector ganadero en el Huila.

En la actualidad el Departamento del Huila cuenta con un censo de 417 mil cabezas de Ganado en los diferentes municipios productores, entre los que se encuentra Pitalito, Garzón, La Plata, Colombia, Algeciras, Neiva, Paicol, además se tiene un registró de 15.400 predios correspondientes a este sector y 13 mil ganaderos dedicados al doble propósito y la cría, que se están viendo afectados por diferentes flagelos como el abigeato, carneo y por los bajos precios de la carne y la leche.

Los ganaderos dependen del precio internacional de la leche, cuando la producción a nivel internacional aumenta el precio baja y afecta seriamente el precio nacional, lo que permite que los industriales nacionales y multinacionales mantienen unos stop altos en bodega de este producto generando que no se requiera la leche líquida del productor nacional.

De acuerdo a la directora ejecutiva del comité de ganaderos en el Huila, Luceny Muñoz Bermeo, “Hoy en el departamento el precio promedio que se paga por este producto no supera los mil pesos, actualmente están recibiendo entre 700 a 750 pesos litros, indudablemente no corresponde al valor esperado y no se puede asumir los costos de producción”, en el Huila hay un autoconsumo, un mercado interno por lo que el precio de la leche se encuentra ajustado por oferta y demanda afectando a los ganaderos del Huila.

Normalmente la producción de los ganaderos en el Huila es de 280 mil litros por día y en época de lluvias como la que se está presentando aumenta a 300 mil litros día, a esto se le suma que se ha logrado recuperar el inventarío de ganado más de 24 mil cabezas nuevas que se habían perdido por afectaciones del Quimbo y fenómenos naturales.

Una de las posibles soluciones que se plateó por parte del comité de ganaderos en el Huila es que los operadores de Restaurante escolar en el departamento compren la leche a los productores, sin embargo esta propuesta no es viable según la directora de esta entidad “es un mercado muy difícil pues los encargados de alimentación escolar optan por comprar leche en polvo siendo mejor negocio, por lo que la leche líquida es descartada por el tema de logística, siendo un leche UHT libre de contaminación”

Aunque hay mercados institucionales muy importantes para el productor local, no son respaldados para lograr la comercialización del producto, es muy complicado lograr que se regionalice este tipo de propuestas planteadas para consumir los productos de la región.

De acuerdo a un informe hecho por el IDEAM las lluvias continúan hasta mediados del mes de junio por lo que se esperan los picos más altos entre lo que resta de abril y finales de mayo.