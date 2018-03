Atentado en Tumaco deja sin energía a 200.000 ciudadanos

El hecho se registró en la vereda La Espriella en zona rural del municipio, Jorge Chingual, gerente de la electrificadora CEDENAR confirmó que las torres afectados fueron las 229 y 230 y dejó sin energía a más de 200.000 habitantes de Tumaco y sus alrededores.

Aún se desconoce quién está detrás del atentado, sin embargo las autoridades señalan que al parecer se trataría de grupos armados ilegales al mando de alias ‘Guacho’, quien lidera las disidencias de las FARC en el departamento de Nariño.

Para abastecer el servicio, la electrificadora utiliza plantas de energía para abastecer del servicio a la población de manera temporal, podría tomar unos tres días con la garantía de seguridad a cargo del Ejército.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero rechazó el atentado en su cuenta de Twitter:

¡Basta ya!

No más agresiones contra el pueblo de Tumaco.

Me reportan voladura de torre de energía eléctrica que deja a nuestra capital del pacífico sin energía.

¿Qué más debe pagar Tumaco como costo de la paz de Colombia?

En Nariño sigue el conflicto armado, no existe la paz!

— Camilo Romero (@CamiloRomero) 27 de marzo de 2018