Alimentación saludable, el nuevo reto de las instituciones educativas.

Con el fin de fomentar hábitos de vida saludable, reducir el consumo de azúcares y los riesgos de diabetes en el país, la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi, en mayo de 2016, decidió restringir la venta de bebidas azucaradas a escuelas primarias y estableció “comercializar exclusivamente agua mineral y potable tratada, jugos 100% de fruta, bebidas cuyo contenido de fruta sea superior o igual al 12% y bebidas a base de cereal, salvo que sean solicitadas específicamente por o con el acuerdo de la administración de cada colegio para propósitos institucionales, educacionales o informativos”.

A pesar de ser una medida tomada hace bastante tiempo, no todos los colegios la han implementado. No obstante varios colegios del Huila han puesto todos sus esfuerzos para lograr infundir buenos hábitos alimenticios, como por ejemplo la institución educativa Luis Ignacio Andrade, la cual desde hace 10 años luego de la decisión de Jairo Ramírez Cedeño -en ese entonces rector- de prohibir la comercialización de productos industriales en la institución.Por su parte Maria Amanda Carbajal García, coordinadora del colegio Humberto Tafur Charry, también afirmó estar de acuerdo con la medida y explico que se estará llevando a cabo paulatinamente, mientras los niños se van adaptando a la alimentación saludable.

La Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana, también se ha sumado a la campaña.

Expertos en el tema coinciden en que las inadecuadas prácticas de alimentación, comprometen la salud de los niños, generan graves consecuencias en su crecimiento y desarrollo, además determinan en gran medida la salud en la vida adulta.

Actualmente se observa un consumo excesivo de bebidas azucaradas. Estudios han confirmado que su consumo incrementa el riesgo de obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, algunos tipos de cáncer, osteoporosis.

El exceso de ciertos ingredientes en los productos de consumo masivo que se publicitan afectan la salud, por tanto es importante conocer los ingredientes de los alimentos ultraprocesados, por lo cual se ha implementado un sistema de etiquetado frontal, adicional a la tabla nutricional, que le brinde al consumidor información nutricional clara y completa.

Según investigación realizada por Educar Consumidores (organización civil), quien hizo un seguimiento al cumplimiento de lo declarado en las etiquetas de 47 productos del mercado nacional, especialmente bebidas, encontró que de los analizados, 31 no cumplen con lo declarado en su etiqueta, bien sea porque presentan contenidos de glutamato monosódico (un aditivo que ha demostrado efectos nocivos contra la salud) que no reportan porque tienen azúcares diferentes a los registrados, afirmó periódico ET.

Por otra parte la doctora Esperanza Cerón, directora de la organización Educar Consumidores -quien ha liderado varias campañas intentando concientizar a las personas sobre el consumo de estas bebidas- ha sido amenazada y perseguida en varias ocasiones; además afirmó, que han interceptado su computador y celular. “Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias”, le han gritado desconocidos, según explicó la directora.

Una de sus campañas fue promover una medida que planteaba tasar con un 20% de impuestos los refrescos y las bebidas azucaradas y así mismo recaudar 340 millones de dólares para invertir en la sanidad pública colombiana.

Además, la Superindustria impuso una sanción vetando una de sus campañas sobre las bebidas azucaradas luego de que Postobón interpuso una demanda contra el anuncio de la organización.