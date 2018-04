Administración de Pitalito defiende su trabajo por los animales del municipio (Parte II)

OPANOTICIAS: ¿Por qué no se ha permitido el ingreso de la administración?

Alex Tang.: Por una sencilla razón, cada vez que yo sigo con mis denuncias, ellos empiezan a amenazarnos con Sanidad y con la Secretaría de Salud. El alcalde amenazó a la doctora (Yolanda) de que nos iba a sellar y que iba a mandar a allanar el refugio, supuestamente el delito que cometíamos es dejar que las perras den cría, nosotros no somos tan brutos, cualquier boca de más, aquí nos pesa porque nos vemos apurados para conseguir los siete bultos que necesitan todos los días.

Miguel Rico.: Esto tiene otros trasfondos de orden político y de orden económico. El Refugio Santa Marta hoy tiene una molestia de sus organizadores, tal vez mi error fue darles un contrato del Coso Municipal en el año 2016, pero tampoco cumplieron y por esta razón no pude sostener la contratación, al no renovarse el acuerdo terminamos en otros temas.

OPANOTICIAS: Alex manifiesta que ha recurrido a la denuncia pública, pero que le ha costado la persecución en cabeza de la administración ¿Cuál es su respuesta frente a esta grave denuncia?

M.R.: Eso no es cierto y quiero decirlo con propiedad, la obligación del municipio es hacer el control, ni siquiera ha dejado entrar los funcionarios, allá no se sabe qué es lo que hay, ni tampoco sabemos las condiciones en que están los animales. Nosotros ya interpusimos una denuncia ante la SIJIN y frente a otras instancias para que se hagan las indagaciones. No hay persecución de la administración, son temas infundados.

José Ricardo Cruz.: Nosotros no perseguimos a nadie, sencillamente, esta es una entidad sin fines de lucro y de naturaleza privada que ha impedido que el municipio de Pitalito pueda transferir recursos para la manutención de los equinos, felinos y caninos que él tiene.

OPANOTICIAS: ¿Cuál es el propósito de hacer campañas de divulgación en redes sociales sobre el maltrato animal en Pitalito?

A.T.: Soy un convencido que las redes sociales sirven para dar a conocer lo que pasa en Pitalito. Cuando una administración como esta no le quiere poner cuidado a la problemática que tiene y no quiere admitir, la única solución es la presión social.

J.C.: De manera asombrosa para la administración, vemos como hoy una persona residenciada en el municipio de Pitalito ha iniciado una campaña de desprestigio a través de los diferentes medios de comunicación donde asegura que hay más de 130 animales en lo que va corrido del 2018, muertos, producto de la violencia o envenenamiento. Hoy tenemos que decirle a la opinión pública que adelantamos esta investigación y que por ahora los avances nos dicen que tales animales no existen en el municipio.

OPANOTICIAS: ¿La administración municipal apoyará la marcha por la defensa de los animales el próximo 8 abril?

M.R.: La respaldamos y además la acompañamos porque así debe ser, es un buen propósito buscar que la ciudadanía se concientice de respetar a los animalitos y cuándo se hagan las jornadas de esterilización participen de ellas para controlar la procreación.

A.T.: La invitación es a que Pitalito salga masivamente ese día para protestar por el maltrato animal que hay y por ineptitud de la alcaldía. Vamos a salir con cada una de las 136 víctimas (164 hasta la fecha).

Marchamos desde la Villa Olímpica hasta la Alcaldía Municipal de Pitalito, sabemos que el alcalde no va a estar ahí, pero van a ir medios de comunicación nacionales y todo mundo se va a dar cuenta de eso.

OPANOTICIAS: ¿Cómo se está aplicando la ley contra el maltrato animal y sus infractores?

M.R.: El problema es que no materializan las denuncias y uno actúa sobre denuncias, no sobre supuestos. Hacemos un llamado a la ciudadanía, quién tenga conocimiento de maltrato a un animal, por favor denunciar en la Secretaría de Gobierno; indudablemente está activado todo un plan para atenderlos y para actuar.

J.C.: Lo que le compete a la administración municipal está garantizado, la ley dice que cuando un animal es encontrado vago, es decir, no se le conoce su tenedor y por su condición física está en riesgo, es deber de la administración municipal llevarlo a un sitio seguro mientras aparece su dueño, eso lo viene haciendo el municipio de manera oportuna y está el registro.

Si alguien observa que está ocurriendo un hecho de maltrato animal, lo pueden poner en conocimiento de las autoridades. La administración ha dispuesto de esta línea (318 671 3985), para recibir las denuncias y poder actuar con el equipo veterinario de manera oportuna y poder hacer el trámite pertinente.