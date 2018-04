Administración de Pitalito defiende su trabajo por los animales del municipio (Parte I)

En la actualidad la protección de los animales se ha convertido en un tema prioritario para la opinión pública. Por esta razón, la Presidencia de la República el 6 de enero de 2016 sancionó la Ley Contra el Maltrato Animal, en este sentido, la Ley garantiza que los animales no sean tratados como cosas o bienes muebles sino seres sintientes, que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.

OPANOTICIAS: ¿Cuáles son las acciones adelantadas de parte de la administración municipal frente a esta problemática?

Miguel Rico: Ha sido un trabajo con muy buena participación de la comunidad. Adelantamos vacunación de 5.364 en (2016) y 6.106 en (2017) de caninos y felinos. (Respuesta a derecho de petición solicitud de información, 28 diciembre 2017)

Referente a los trasfondos, hay unos intereses y especialmente de algunas personas en el municipio de Pitalito, de atentar contra la misma administración y contra el buen nombre del municipio, yo invito a que haya cordura, que las denuncias se coloquen donde se tienen que colocar para poder actuar.

José Ricardo Cruz: El municipio de Pitalito ha tomado las medidas necesarias para prevenir el maltrato animal, luego de que la ley obligara a los entes territoriales a poner acciones para prevenir este maltrato.

Identificamos que el principal animal que estaba siendo víctima de maltrato animal era el equino; que por su extra limitación en carga estaba siendo forzado a un trabajo evidente. Por eso tomamos las medidas pertinentes; hicimos un trabajo de sensibilización con los propietarios de los equinos, campañas de desparasitación, fuimos logrando que poco a poco ellos entendieran que los animales que les garantizan el sustento familiar tenían que estar tener un trato digno.

Además, sacamos unos decretos municipales regulando el peso máximo que se permite a estos animales, les implantamos un microchip sin costo alguno que nos permite identificar quién es el propietario de este equino, y poder sancionarlo en caso de que se viole cualquiera de los principios de protección animal.

Alex Alonso Tang: Necesitamos más campañas de esterilización y educación. El año pasado se llevaron a cabo tres campañas de esterilización, una la hizo Dr. Pets, la otra la hizo Alfombra Roja con Adriano Sánchez junto al escritor Gerardo Meneses y la otra la hizo la Secretaria Departamental de Salud. Yo he averiguado y en ninguna de las tres estuvo la alcaldía ¿Por qué van a meterse ahí? Si la Procuraduría me pregunta, les digo que ahí no estuvieron. No tengo ningún interés ni económico ni político, mi único interés es el bienestar de los animales.

OPANOTICIAS: Existe un problema de inseguridad por el robo de perros para posteriormente pedir recompensa, desde la administración ¿Qué iniciativas se están desarrollando para disminuir esta práctica?

M.R.: No conocemos las denuncias, es decir, quizá las ponen por medio de una red social, pero acá no ha llegado un ciudadano diciendo: “me robaron mi mascota y me están pidiendo una recompensa”, no las tenemos, y si nosotros no las tenemos no podemos actuar.

A.T.: Las pruebas no se las he entregado a la alcaldía, pero ya la tiene la SIJIN, la Policía y lo más importante, las tiene la Procuraduría General de la Nación. La rabia que les da al señor alcalde y al secretario Cruz es que me salté el conducto.

El alcalde dice que mientras no haya una denuncia formal, la alcaldía no puede investigar, pero eso es mentira, porque existe una investigación de oficio, eso fue lo que hizo el procurador provincial en la carta que le escribió al alcalde, le bastó solamente con ver mis denuncias en Facebook para proceder.

OPANOTICIAS: ¿De parte de la Administración hay algún tipo de obligación para consignar recursos y poder mitigar la problemática de maltrato animal?

M.R.: Por ser una entidad privada, los recursos públicos no se pueden destinar para apoyarlos. Si el Refugio necesita dinero para funcionar mensualmente, lo desconozco, la administración hace las actividades que le corresponden en materia de nuestra competencia. En este momento tenemos unas obligaciones constitucionales de proteger a los animales, pero no podemos responder por el presupuesto de un privado, esa no es la obligación del municipio.

J.C.: Hay que asumir el compromiso social que valoramos de los voluntarios del Refugio Santa Marta, pero hay que hacerlo con responsabilidad para no desbordar nuestra capacidad y no terminar nosotros generando un hecho de maltrato animal al interior de una organización que lo que promueve es precisamente este tipo de conductas.

A.T.: Somos una organización sin ánimo de lucro, vivimos de las donaciones de la gente de buen corazón y de nuestros propios recursos, así ha sido durante 20 años. Todos estos perros, gatos y caballos que han llegado acá son de la calle y los traen porque no existe el Coso Municipal para ellos.

Señor alcalde y secretario, reunámonos para ver qué es lo que está pasando y salgamos de esto, yo voy con mucho gusto y le digo, estos son los barrios, la gente y empecemos a trabajar, pero sin recibir un solo peso, porque nosotros de ustedes no queremos un solo peso.

Necesitamos que la alcaldía nos colabore con toda una Política de Bienestar Animal, no es nada del otro mundo, es un Coso Municipal para los diferentes animales, uno bien montado con toda la infraestructura, que se haga la sustitución de los vehículos de tracción animal. Esa es la obligación de la administración, más que con nosotros, con todo el municipio.