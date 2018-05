6 consejos para tus primeras vacaciones en pareja

Las primeras vacaciones en pareja pueden generar un poco de nervios, ya que recién están empezando a conocerse y probablemente nunca compartieron tanto tiempo juntos. Al convivir las 24 horas del día, conocerán lo bueno y lo malo de cada uno, lo cual les otorgará una buena dosis de realidad. En este sentido, un viaje puede ayudar a consolidar la relación o convertirse en una verdadera pesadilla. Para evitar los problemas habituales que se presentan y preocuparse únicamente por disfrutar, hemos preparado 6 consejos infalibles:

1- Organizar en conjunto

Es lógico que uno sea más ordenado y planificador que el otro, pero sin importar cuál es el rol en la pareja, es fundamental que ambos se involucren en la organización del viaje. Es bueno que lo hagan con calma y en un lugar en el que los dos se sientan cómodos. Al momento de planear, cada uno puede escribir las actividades que le gustaría hacer y luego combinarlas en forma de lista, para conocer mejor sus intereses.

2- No hacer viajes largos

Siendo la primera vez que van a pasar tanto tiempo juntos, no sería buena idea empezar con viajes largos. Rentar un vehículo y hacer una escapada de fin de semana puede ser una buena opción: existen varias opciones de alquiler de carros en Cali, Bogotá y en la mayoría de las ciudades turísticas colombianas, por lo cual no les costará conseguir uno. De este modo, si no logran conectar o discuten demasiado, no estarán obligados a compartir semanas enteras.

3- Conversar y saber escucharse

Uno de los problemas más comunes en las parejas es el hecho de no escucharse el uno al otro; y compartiendo varias horas al día esto adquiere mayor importancia. Ambos tienen que poder hablar sobre aquello que los incomoda y trabajar en conjunto para que se sientan mejor y más seguros.

4- Gastos compartidos

Viajar en plan romántico, aunque sea por unos pocos días, puede resultar bastante costoso. Si los dos están trabajando y tienen una situación financiera parecida, entonces lo ideal es que compartan los gastos. Es muy importante tener en cuenta qué es lo que puede permitirse cada uno, para que ninguno se sienta incómodo.

5- Flexibilidad ante todo

En un período de 2 o 3 días no se puede hacer de todo, por eso mejor recordar que la idea del viaje es pasar tiempo juntos y no hacer actividades hasta agotarse. Si alguno de sus planes se cancela o conlleva demasiado esfuerzo, lo mejor es ser flexible y dejarlo ir. Del mismo modo, si la pareja no está disfrutando de alguna parte del programa, es importante que lo notes y ofrezcas frenar y hacer alguna otra cosa.

6- Pasar momentos a solas

Este pequeño consejo puede hacer la diferencia: probablemente los agote estar todo el día juntos. Es recomendable que encuentres momentos para pasar a solas; puede ser un café, una conversación telefónica con un familiar o amigos, o una buena siesta. Estos pequeños intervalos seguramente resultarán efectivos para que te renueves y puedas seguir disfrutando de a dos.

Tener un viaje increíble depende de ti y de tu pareja. ¡No permitan que las circunstancias los superen y recuerden que la perfección no existe!