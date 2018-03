5 Motivos para disfrutar de Melgar, una ciudad con miles de piscinas

Nuestro país tiene todo aquello que uno pueda imaginar: océanos y playas paradisíacas que atraen turistas de todo el mundo; y también tiene algo que no se repite en ningún otro país, una ciudad de balnearios. Efectivamente se trata de Melgar, de seguro ya la has conocido en un viaje con la familia o los amigos, pero si aún no has visitado esta localidad no sabes lo que te estas perdiendo. A continuación, te contaremos todas las razones por la cual debes preparar las valijas y hacerte una escapada a Melgar, la ciudad con miles de piscinas.



1- Es accesible a cualquier bolsillo



Colombia puede resultar caro para vacacionar en ciertas épocas del año, sin embargo en Melgar esto no sucede ya que se encuentra a sólo dos horas de viaje de Bogotá. Gracias a esto recibe colombianos todo el año y mantiene sus precios firmes sin importar la temporada, debido a la cercanía no se vuelve imperante contratar un hospedaje; pudiendo ser visitado durante el día y emprender la vuelta por la tarde en alguno de los autobuses de regreso a Bogotá. Si en cambio se opta por visitarlo en coche, solo hay que pagar dos peajes y cuenta con un camino en excelente estado.



2- Las piscinas



De sus piscinas proviene su fama, actualmente cuenta con más de 7 mil; cada una de ellas es diferente y esto se hace evidente cuando empieza a recorrer los parques acuáticos de la ciudad. Existen opciones para todas las edades, aunque claro está, los que más atraen son aquellos con toboganes de agua gigantes. De todos modos, por reglamentación todo balneario cuenta con un sector para los niños y también guardavidas entrenados.



3- La oferta hotelera y su clima



En Melgar es verano durante todo el año, tiene una mínima de 20 grados y una máxima de 35 grados asegurando que sus visitantes solo deban empacar ropa veraniega. Si se planea una estadía prolongada, existen hoteles en Melgar para todo gusto y presupuesto, desde habitaciones de primer nivel a alojamiento en posadas familiares; esto junto con sus piletas lo vuelve el lugar ideal para unas vacaciones familiares.



4- Los deportes extremos



Siempre hay personas que prefieren la adrenalina de una aventura en la naturaleza antes que descansar todo el día, pues ellos también están de suerte. Aquí se puede practicar rafting en el rio Sumapaz, también es posible volar en parapente desde el cerro El Tablazo o hacer torrentismo en las cascadas locales. Por último, no se debe dejar de visitar Ciudad Reptilia, un ecoparque donde se pueden observar tortugas, boas y cocodrilos en su habitad natural.



5- La gastronomía



Para aquellos que aman comer bien podrán probar los platos con pescado y frutas frescas, también hay carne de cerdo y fritangas para quienes desean abandonar la dieta unos días. El plato recomendado en toda la ciudad es la lechona, un clásico de Melgar.